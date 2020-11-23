«Сейчас она – прямо куколка». «Девочка из шкафа» стала активной и общительной

Семимесячная Полина из Карпинска, которую мать полгода прятала от знакомых и соседей и даже держала в шкафу, уверенно идет на поправку.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного минздрава, сейчас у девочки все хорошо, она весит уже 5,3 кг, активная, общительная. «Она очень хорошенькая, по сравнению с тем, в каком состоянии поступила. Сейчас прямо куколка», – сказал пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. Но пока Полина все еще находится в больнице. Куда она попадет после выписки – в минздраве не могут ответить: не их сфера ответственности. В СУ СКР «Новому Дню» сообщили, что уголовное дело в отношении матери девочки «расследуется в плановом режиме».

Напомним, дикая история получила огласку в начале октября. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». 13 октября Полину перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение областной детской больницы № 1. Девочка находится под постоянным присмотром врачей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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