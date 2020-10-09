Жительнице Карпинска, державшей дочь в шкафу, могут предъявить обвинение в покушении на убийство

В отношении 37-летней жительницы Карпинска Юлии, которая тайно родила девочку и полгода морила ее голодом, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования назначена медицинская экспертиза, которая установит, какой вред был причинен здоровью ребенка. По ее результатам следствие может поставить вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка.

Напомним, полугодовалую девочку в истощенном состоянии случайно обнаружили знакомые Юлии. Как выяснили правоохранительные органы, женщина скрывала свою беременность, не обращалась к врачам и родила ребенка дома. Осмотр жилища показал, что грудной младенец находился в социально опасных условиях, у него не было одежды и кроватки, детские смеси для питания в доме тоже отсутствовали. По данным полиции, у подозреваемой женщины есть еще два старших ребенка, она воспитывает их одна.

Как ранее сообщало агентство, обнаруженная девочка находится в тяжелом состоянии, у нее гипотрофия третьей степени. Сегодня ребенка вертолетом доставят в Екатеринбург для лечения в ОДКБ № 1.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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