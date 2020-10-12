Истощенную девочку, которую мать держала в шкафу, готовят к переводу из реанимации

Состояние полугодовалой девочки из Карпинска, которую мать морила голодом и держала в шкафу, улучшилось.

Как сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, по состоянию на 11:00 12 октября девочка стабильна, кормится энтерально, в полном объеме усваивает молочную смесь. Достаточно положительно реагирует на окружающих. Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время она будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы.

Напомним, с конца прошлой недели правоохранительные органы разбираются в жуткой истории, которая случилась в Карпинске. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. Предполагаемая мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. Проверка по месту жительства женщины показала, что в доме не было никаких условий для новорожденного.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования назначена медицинская экспертиза, которая установит, какой вред был причинен здоровью ребенка. По ее результатам следствие может поставить вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка.

Сегодня СУ СКР по Свердловской области сообщил, что подозреваемая женщина все-таки периодически кормила ребёнка, а также научила делать это своего 13-летнего сына. С учётом характера и обстоятельств совершённого преступления, в отношении подозреваемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Старших детей передали бабушке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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