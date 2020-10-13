Уральская «девочка из шкафа» начала прибавлять в весе

Шестимесячная Полина, которую мать почти не кормила и держала в шкафу, идет на поправку.

Как сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, малышка, находящаяся сейчас в ОДКБ № 1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние девочки стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе.

Напомним, дикая история получила огласку на прошлой неделе. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования назначена медицинская экспертиза, которая установит, какой вред был причинен здоровью ребенка. Возможно, женщине предъявят обвинение по более тяжкой статье.

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