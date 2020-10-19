Состояние шестимесячной Полины из Карпинска остается стабильным, она набрала 700 граммов

Состояние шестимесячной Полины из Карпинска, которую доставили в Екатеринбург в состоянии крайнего истощения, остается стабильным. За время, проведенное в больнице, девочка набрала более 700 граммов.

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Когда малышку доставили из Карпинска, она весила около 3100 граммов, сейчас вес увеличился до 3800.

Напомним, неделю назад Полину перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение областной детской больницы № 1. Девочка находится под постоянным присмотром врачей.

Дикая история получила огласку в начале октября. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования назначена медицинская экспертиза, которая установит, какой вред был причинен здоровью ребенка. Возможно, женщине предъявят обвинение по более тяжкой статье.

Сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области «Новому Дню» обещали уточнить информацию о переквалификации статьи.

Дополнено. В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что пока женщине не предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство», поскольку не закончены необходимые экспертизы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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