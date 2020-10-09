Малышку из Карпинска будут лечить екатеринбургские медики

Полугодовалая девочка из Карпинска, которую мать прятала в шкафу, будет доставлена в Екатеринбург для лечения в областной детской клинической больнице №1. Ребенок сейчас находится детском центре в Краснотурьинске. За ней вылетел вертолет. Девочку доставят в областной центр ближе к вечеру, сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительном данным, у малышки гипотрофия третьей степени, есть подозрения на другие серьезные заболевания.

Как уже сообщало агентство, 37-летняя жительница Карпинска в апреле тайно родила ребенка и полгода держала его в шкафу. Женщина не обращалась к врачам и скрывала новорожденную. Истощенную девочку случайно обнаружили знакомые семьи. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». По данным пресс-службы ГУ МВД региона, у подозреваемой женщины есть два старших ребенка – 13-летний мальчик и 3-летняя девочка. Она воспитывала их одна, с мужем рассталась в начале этого года. Семья раньше не состояла на учете в инспекции ПДН.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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