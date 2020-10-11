«Ест, спит, играет игрушками», – в минздраве следят за состоянием Полины из Карпинска

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии шестимесячной Полины, которую доставили из Карпинска в состоянии крайнего истощения. Девочка ест, спит, «играет игрушками», говорят врачи. Состояние остается стабильным.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Лечение девочки находится под контролем министра Андрея Карлова.

Как сообщал «Новый День», 37-летняя жительница Карпинска в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу и не кормила. Полугодовалую девочку случайно нашли знакомые этой женщины. На видео, опубликованном в сети, ребенок в крайне истощенном состоянии. Мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. Полину доставили на вертолете из Карпинска в ОДКБ № 1. Прокуратура проверила квартиру 37-летней женщины в Карпинске. Там не было ни одежды, ни кроватки, ни средств гигиены, ни смеси для новорожденной девочки. У женщины есть двое старших детей – девочка 3 лет и мальчик 13 лет. Они посещали детский сад и школу, не производили впечатления неблагополучных. По данным полиции, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Сейчас мать находится в психиатрической больнице на обследовании. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а также по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Следователи сообщали, что дело могут переквалифицировать по более тяжелой статье – «Покушение на убийство малолетнего».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.10.20

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