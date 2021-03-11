Жительницу Карпинска, полгода державшую ребенка в шкафу, признали вменяемой

Следственный комитет огласил результаты судебной психиатрической экспертизы жительницы Карпинска Юлии, которая обвиняется в покушении на убийство собственной дочери, известной как «Полина из шкафа».

Женщина родила ребенка в апреле 2020 года и скрывала его ото всех, подолгу оставляла младенца без еды и присмотра. Осенью истощенную девочку в шкафу обнаружили подруги Юлии и обратились в правоохранительные органы. Сейчас Полина находится в екатеринбургском Доме ребенка, ее жизнь вне опасности. После происшествия мать девочки находилась в психиатрической больнице.

Как сообщили в следственном управлении СК, обвиняемая женщина признана полностью вменяемой, она отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Расследование уголовного дела продолжается, следователи ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью ребенку.

Жительнице Карпинска предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ – «покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет. Также Юлии вменяется статья 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетней».

У обвиняемой женщины есть еще двое детей – девочка 3 лет и мальчик 13 лет, она воспитывала их одна. Семья никогда не состояла на учете в ПДН, жалоб со стороны соседей не было. Старшие дети ходили в детский сад и школы и не производили впечатления неблагополучных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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