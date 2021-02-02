«Полину из шкафа» определят в семью после того, как суд установит родственников

9-месячная Полина из Карпинска, которую осенью нашли в шкафу в истощенном состоянии, продолжает восстанавливаться в доме ребенка в Екатеринбурге. Здоровью девочки уже ничего не угрожает, по развитию она догоняет сверстников. В государственном учреждении Полина пробудет до окончания судов по официальному установлению родства с предполагаемой матерью. После этого начнется процесс передачи ребенка в семью, приоритет будет у кровных родственников.

Как рассказал «Новому Дню» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, Полина до сих пор находится в доме ребенка. Состояние здоровья девочки уже не вызывает никаких вопросов: она хорошо набирает вес, играет, развивается.

«Конечно, никто не будет всегда держать Полину в государственном учреждении. Но и торопиться в таких вопросах нельзя. Сейчас весь алгоритм действий определен нормативно-правовыми актами. Нужно сначала в судебном порядке утвердить родство. Экспертиза уже готова, но должны пройти судебные заседания, затем, если будут подаваться апелляции, они должны быть рассмотрены. Хотя я не думаю, что кто-то будет пытаться оспорить родство, – рассказал Игорь Мороков. – После этого начнется традиционная процедура по определению девочки в семью. Закон говорит, что приоритетное право в таком вопросе имеют родственники. Но не скрою, что заинтересантов в деле Полины много. Мы не исключаем, что будут попытки оспорить решения об опекунстве».

Игорь Мороков также признался, что обеспокоен дальнейшей судьбой девочки – уже после того, как ее устроят в семью. «Есть внутренняя тревога – каково будет жить девочке после того, как вся эта история получила такую огласку, после того как кадры попали в разные программы на телевидении. Карпинск – маленький город. Не дай бог в каком-то возрасте ее история вспомнится. Какие будут последствия?» – рассуждает уполномоченный по правам ребенка.

Поэтому после устройства Полины в семью за ней будут продолжать наблюдать специалисты разных ведомств. Будут проверяться и условия содержания ребенка, будет организовано сопровождение приемной семьи.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» сегодня сообщили, что пока в расследовании уголовного дела в отношении предполагаемой матери Полины, 37-летней жительницы Карпинска, нет ничего нового. Женщину обвиняют в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. Дело расследуется в плановом режиме.

Напомним, ужасная история получила огласку в начале октября. Сообщалось, что 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. Полина проходила долгую реабилитацию сначала в реанимации, а затем в одном из отделений областной детской больницы №1 в Екатеринбурге. Оттуда ее перевели в один из домов ребенка, где с Полиной занимаются воспитатели и волонтеры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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