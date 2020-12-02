«Девочку из шкафа» Полину на этой неделе выпишут из больницы и отправят в дом ребенка

Девочку Полину из Карпинска, которую собственная мать прятала от знакомых и держала в шкафу, на этой неделе должны выписать из больницы. Младенца временно определят в одно из государственных учреждений, но в какое именно, не раскрывается. Дальнейшая судьба Полины будет определена только после окончания следственных действий.

Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, все необходимые медицинские манипуляции в отношении Полины закончены, на днях ее выпишут из больницы. До окончания расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ее матери, девочку определят в дом ребенка либо иное государственное учреждение.

«Закон четко регламентирует, что до окончания расследования решение об окончательном устройстве ребенка не принимается. Это здравое решение. Потому что если мы сейчас примем какое-то решение по устройству ребенка, а в ходе следствия откроются какие-то обстоятельства и придется решение менять, – это будет не очень хорошо для ребенка», – прокомментировал Игорь Мороков.

По словам уполномоченного, сегодня много заинтересованных в судьбе девочки, ее история никого не оставила равнодушным. Ранее сообщалось, что Полину, в том числе, готова забрать бабушка по материнской линии, у которой находятся и старшие брат и сестра девочки.

Как писал «Новый День», сейчас семимесячная Полина уверенно идет на поправку. «У девочки все хорошо, она весит уже 5,3 кг, активная, общительная. Она очень хорошенькая, по сравнению с тем, в каком состоянии поступила. Сейчас прямо куколка», – говорили неделю назад в минздраве.

Напомним, ужасная история получила огласку в начале октября. Сообщалось, что 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Младенец был экстренно госпитализирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». В СУ СКР «Новому Дню» сообщили, что уголовное дело в отношении матери девочки «расследуется в плановом режиме».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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