Детский омбудсмен о Полине из Карпинска: «Со здоровьем у девочки всё в порядке» (ФОТО)

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook рассказала о состоянии девочки Полины из Карпинска, которую мать морила голодом.

«Это малышка из Карпинска, которую в октябре нашли в истощённом состоянии в шкафу. Она сейчас в доме ребёнка в Екатеринбурге, куда её выписали из больницы. Со здоровьем у девочки всё в порядке, и это – прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтёр. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается – вызывает только радость.Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области на постоянной связи с руководством дома ребёнка. Очень многие люди переживают за судьбу ребёнка, некоторые предлагают взять её в свои семьи», – рассказала детский омбудсмен.

Фото со страницы Кузнецовой в фэйсбуке

Анна Кузнецова добавила, что пока неизвестно – с кем останется Полина, так как следствие по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит мать девочки, продолжается. Женщине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: покушение на убийство малолетнего и ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением.

Напомним, в октябре этого года полугодовалую девочку обнаружили знакомые 37-летней женщины, родившей ребенка и прятавшей его в шкафу. На тот момент Полина весила чуть больше трех килограммов, к середине декабря – более пяти.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 30.12.20

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