Матери «девочки из шкафа» предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ

38-летней жительнице Карпинска, которую подозревают в том, что она полгода практически не кормила новорожденную дочь, пряча ее в шкафу, официально предъявлено обвинение по двум статьям УК.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, женщину обвиняют в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. «Лишение ребёнка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности в тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям», – заявили в пресс-службе СКР. По делу проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой.

Напомним, 37-летняя жительница Карпинска в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу и не кормила. Мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. В начале октября полугодовалую девочку случайно нашли знакомые этой женщины. Малышку доставили на вертолете из Карпинска в ОДКБ № 1. В конце ноября в областном минздраве сообщили, что сейчас у девочки все хорошо, она весит уже 5,3 кг, активная, общительная. «Она очень хорошенькая, по сравнению с тем, в каком состоянии поступила. Сейчас прямо куколка», – рассказали в министерстве. По словам уполномоченного по правам детей в Свердловской области Игоря Морокова, сегодня много заинтересованных в судьбе девочки, ее история никого не оставила равнодушным. Ранее сообщалось, что малышку, в том числе, готова забрать бабушка по материнской линии, у которой находятся и старшие брат и сестра девочки.

Карпинск, Елена Владимирова

Карпинск. Другие новости 14.12.20

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