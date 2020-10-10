Девочку, которую полгода морили голодом в шкафу, доставили в больницу Екатеринбурга: она истощена

Полугодовалую девочку, которую мать полгода держала в шкафу и не кормила, доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург. По данным врачей, младенец находится в состоянии крайнего истощения. Тактика лечения будет выбрана после всех обследований.

Вертолет с девочкой приземлился на площадке Областной детской больницы №1 накануне вечером, – сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Врачи-реаниматологи констатировали, что ребенок находится в состоянии крайнего истощения.

«У неё имеется белково-энергетическая недостаточность, дистрофия третьей степени. Сказать более подробно о состоянии здоровья ребенка сможем после дополнительного обследования», – цитирует слова реаниматолога ОДКБ №1 пресс-служба министерства.

Напомним, страшная история из Карпинска получила широкую огласку накануне. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. На видео, опубликованном в сети, ребенок в крайне истощенном состоянии. Жители Карпинска сообщали, что женщина почти не кормила девочку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предполагаемая мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. Проверка по месту жительства женщины показала, что в доме не было никаких условий для новорожденного – одежда, кроватка, средства гигиены, детские смеси для питания отсутствовали.

При этом у женщины есть двое старших детей – девочка 3 лет и мальчик 13 лет. Они посещали детский сад и школу, не производили впечатления неблагополучных. По данным полиции, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.

Сейчас мать находится в психиатрической больнице на обследовании. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а также по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Также следователи сообщали, что дело могут переквалифицировать по более тяжелой статье – «Покушение на убийство малолетнего».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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