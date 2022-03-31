Горе-мать «девочки из шкафа» получила реальный срок, но с отсрочкой почти на 10 лет

Карпинский городской суд приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 60 тысяч рублей 39-летнюю женщину, которая полгода держала в шкафу и морила голодом новорожденную дочь. Но, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, наказание в части лишения свободы назначено с отсрочкой – пока среднему ребенку подсудимой не исполнится 14 лет (сейчас ему 5 лет).

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что женщина обвинялась по статьям Уголовного кодекса «истязание в отношении малолетней», «оставление в опасности», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетней» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетней». Несмотря на то, что свою вину обвиняемая признала лишь частично, следователям удалось собрать достаточные доказательства. Приняты меры по недопущению таких обстоятельств впредь.

Как уже сообщал «Новый День», 5-месячную девочку обнаружили в октябре 2020 года в шкафу знакомые матери. У малышки была гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. «Подозреваемая воспитывает еще двух детей – мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало», – сообщил тогда пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых.

После происшествия мать девочки некоторое время находилась в психиатрической больнице. После обследования женщину признали полностью вменяемой, она отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Семья никогда не состояла на учете в ПДН, жалоб со стороны соседей не было. Старшие дети ходили в детский сад и школы и не производили впечатления неблагополучных. В августе 2021 года уголовное дело было передано в суд Карпинска. 29 марта 2022 года прокурор потребовал для подсудимой 6 лет лишения свободы.

Карпинск, Евгения Вирачева

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