Прокурор потребовал для матери «девочки из шкафа» 6 лет колонии

Прокурор потребовал 6 лет лишения свободы для Юлии З., которая несколько месяцев прятала новорожденную дочь в шкафу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время судебных прений государственный обвинитель доказал, что в апреле 2020 года обвиняемая родила дочку дома, без медицинской помощи. В период с 29 апреля по 7 октября 2020 года женщина систематически оставляла новорожденную дома одну, без питания и воды; помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала в шкафу, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов. Когда девочка болела, мать умышленно не обращалась в медицинские организации.

В результате этого у ребенка усугубилась тяжесть выявленного основного заболевания, а также развились сопутствующие заболевания, которые повлекли за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью свыше трех недель (длительное расстройство здоровья). В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор будет оглашен 31 марта.

Карпинск, Елена Владимирова

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