В минздраве рассказали о состоянии девочки из Карпинска, которую мать держала в шкафу

В минздраве Свердловской области рассказали, что состояние полугодовалой девочки, которую в состоянии истощения доставили из Карпинска в Екатеринбург, стабильное. Врачи надеются, что ребенок восстановится.

Девочку врачи называют Полина – так ее называла трехлетняя сестра, хотя документов у ребенка нет. «Процесс лечения Полины из Карпинска, вчера доставленной вертолетом в ОДКБ №1 из Краснотурьинска, находится под личным контролем министра здравоохранения Андрея Карлова», – сообщили в пресс-службе минздрава.

Андрей Карлов сообщил, что «состояние девочки стабильное».

Напомним, 37-летняя жительница Карпинска в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу и не кормила. Полугодовалую девочку случайно нашли знакомые этой женщины. На видео, опубликованном в сети, ребенок в крайне истощенном состоянии. Мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. Полину доставили вчера на вертолете из Карпинска в ОДКБ №1.

Прокуратура проверила квартиру 37-летней женщины в Карпинске. Там не было ни одежды, ни кроватки, ни средств гигиены, ни смеси для новорожденной девочки. У женщины есть двое старших детей – девочка 3 лет и мальчик 13 лет. Они посещали детский сад и школу, не производили впечатления неблагополучных. По данным полиции, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Сейчас мать находится в психиатрической больнице на обследовании. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а также по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Также следователи сообщали, что дело могут переквалифицировать по более тяжелой статье – «Покушение на убийство малолетнего».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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