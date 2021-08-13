Расследованием взрыва в воронежском автобусе займется центральный аппарат СКР

Уголовное дело о взрыве в автобусе в центре Воронежа передано в центральный аппарат Следственного комитета. Такое решение принял руководитель СКР Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.

Глава СКР полагает, что в главном следственном управлении дело будет расследовано более полно и всесторонне, и ничто не помешает объективности следователей.

Национальный антитеррористический комитет изучает материалы с места инцидента, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, взрыв случился внутри салона из-за предмета, оставленного у заднего колеса. Следователи допускают, что нечто могло находиться под сидением. Криминалисты проверяют образцы на содержание не относящихся ко взрывчатке веществ, которые могли вызвать взрыв, пишет Baza со ссылкой на источники.

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа случился взрыв в автобусе, который остановился для высадки пассажиров. В результате пострадали 19 человек, двое из них умерли несмотря на усилия врачей. Еще четверо получили медпомощь и продолжат лечиться на дому. 13 человек находятся в больницах города.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.08.21

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