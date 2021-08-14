Крупное ДТП во Владимирской области: после аварии с автобусом в больницу попали 16 пассажиров

Сегодня ночью на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего было госпитализировано 16 человек.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, авария произошла 03:15. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя.

«В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09.00 утра госпитализированы 6 граждан», – уточняется в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Владимир, Светлана Антонова

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