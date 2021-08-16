В Курильском озере нашли черный ящик разбившегося Ми-8

Спасатели подняли из воды тела пяти погибших при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В салоне затонувшего аппарата нашли еще три тела и черный ящик, сообщили в правительстве Камчатского края.

«Подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета. В ближайшее время будет принято решение, каким способом извлечь вертолет на поверхность. Все основные части вертолета найдены», – рассказал зампредседателя регионального правительства Роман Василевский.

Военные ищут способ запустить внутрь воздушного судна дрон, чтобы достать тела и бортовой самописец. Черный ящик будут доставать с помощью специального оборудования, добавил чиновник.

Владелец разбившегося вертолета «Витязь-Аэро» решили выплатить пострадавшим в аварии по миллиону рублей дополнительно к страховым двум миллионам.

Власти региона перестраивают маршрутную сеть в связи с временным запретом на полеты для «Витязь-Аэро» от Росавиации. Губернатор края Владимир Солодов поручил региональным ведомствам содействовать в возобновлении работы перевозчика.

Как сообщал «Новый День», утром 12 августа Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал в Курильское озеро. Восемь человек спаслись. Среди погибших ребенок и командир экипажа.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 15.08.21

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