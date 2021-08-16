В Самаре четверо мужчин пропали с затонувшим катером после столкновения с баржой

Катер столкнулся с груженной песком баржей на Волге в районе села Рождествено в Самаре. В итоге катер затонул, и четыре человека пропали без вести. Следователи посчитали их погибшими и возбудили уголовное дело.

Столкновение случилось на большой скорости около 21:30 часов 14 августа. Баржа осталась невредима, а вот катер пошел ко дну. Позже выяснилось, что неизвестна судьба четырех мужчин.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – сообщили в Центральном межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Как сообщал «Новый День», житель Кемерово получил серьезные травмы при столкновении катера и водного тюбинга на реке Томь в начале июля.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 16.08.21

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