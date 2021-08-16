Саратовец пришел на прием в травмпункт и избил врача

Житель Саратова во время приема напал на травматолога. В итоге врач оказался в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Инцидент случился в травмпункте в Заводском районе города ранним утром 15 августа. Мужчина обратился к медикам за помощью, но во время приема у него случился конфликт с врачом. Недолго думая, саратовец бросился на оппонента с кулаками.
«Мужчина 1985 года рождения в ходе конфликта причинил врачу телесные повреждения. Сотрудники полиции задержали нападавшего. Проводится проверка», – рассказали в полиции.
В Минздраве Саратовской области уточнили, что травматолог сам стал пациентом. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Как сообщал «Новый День», в Челябинске ранее судимый мужчина ударил детского травматолога-ортопеда во время ссоры на рабочем месте врача.
Саратов, Наталья Рязанова
Саратов. Другие новости 16.08.21
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