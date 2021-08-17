Два человека погибли от удара молнии в тывинской тайге

Поход к лечебному источнику закончился смертью для 54-летней россиянки и ее сына 19 лет. Когда их нашли, скорая объявила о смерти от удара молнии, рассказали в управлении Следственного комитета по Республике Тыва.

Женщина с сыном пришли к лечебному источнику «Хаттыг Чадаг» в Сут-Хольском районе. Они поставили палатку и остались там ночевать. Ночью случилась гроза, и ударившая в их палатку молния убила обоих.

«Фельдшером скорой помощи констатирована смерть от удара молнией. По данному факту организована проверка, назначены судебно-медицинские исследования», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, в конце июля в Воронежской области 23-летний парень ехал во время грозы по открытой местности, когда в него попала молния. Разряд попал прямо в голову, и молодой человек погиб на месте.

Кызыл, Наталья Рязанова

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