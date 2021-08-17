Тамбовская прокуратура контролирует проверку смертельного ДТП с микроавтобусом

Сотрудники прокуратуры в Тамбовской области взяли под контроль ход проверки по ДТП с микроавтобусом. В аварии один человек погиб и восемь получили различные травмы, сообщили в ведомстве.

ДТП случилось поздним вечером 16 августа на 343-м км автодороги «Орел – Липецк – Тамбов». Легковая Audi выезжала со второстепенной дороги и не пропустила микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих. Машины столкнулись и слетели с дороги в кювет.

«Погиб тридцатилетний пассажир микроавтобуса и получили ранения оба водителя, а также тридцатилетняя пассажирка легкового автомобиля и пять пассажиров из микроавтобуса», – уточнили в региональном УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ о нарушении водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

Тамбов, Наталья Рязанова

Тамбов. Другие новости 17.08.21

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