На Украине раскрыли схему торговли детьми через фиктивный брак

Украинская клиника продавала иностранцам младенцев за 70 тыс. долларов. Ребенка можно было получить после фиктивного брака с украинкой.

Организатором оказался руководитель специализированной клиники, где малыши появлялись на свет. После фиктивного брака с гражданкой Украины «заказчик» приходил якобы за услугой суррогатного материнства.

«В дальнейшем от детей «матери» отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии… За ребенка 70 тыс. долларов США», – написал глава национальной полиции Украины Игорь Клименко в соцсети.

Когда правоохранители раскрыли схему продаже детей, злоумышленники успели вывезти из страны не менее 13 младенцев. Трех детей сотрудники СБУ забрали из клиники и передали органам опеки.

Как сообщал «Новый День», трое жителей Красноярска и гражданка Казахстана задержаны за продажу детей. Один из подозреваемых работал в правоохранительных органах.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 17.08.21

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