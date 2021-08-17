Житель Новосибирска попался на серии изнасилований несовершеннолетних

Две жительницы Новосибирска заявили, что их дочери были изнасилованы. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого 22-летнего местного жителя.

Заявления поступили в отделения полиции в Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска. Первая женщина обратилась за помощью 14 августа и рассказала, что над ее несовершеннолетней дочерью надругались в парке «Заельцовский». Еще одна горожанка написала заявление за свою несовершеннолетнюю дочь 15 августа.

«Потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, и по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого. Фигуранту предъявлено обвинение», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи готовят документы, чтобы просить суд арестовать обвиняемого до окончания расследования.

Напомним, суд в Красноярском крае приговорил местного жителя и его несовершеннолетнего подельника к реальным срокам за изнасилование и убийство 12-летней школьницы.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 17.08.21

Из горящего 15-этажного дома были спасены 34 человека (ФОТО). / Крушение военного самолета в Подмосковье: возбуждено уголовное дело. / На Камчатке с вулкана сорвались двое туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»