Атаковавшие Самару мотыльки оказались опасны для посевов и овощей

Специалисты опознали мотыльков, которые атаковали Самарскую область на фоне жаркой погоды. Насекомые относятся к группе луговых мотыльков и опасны для фермеров и дачников, передает ГТРК «Самара».

Мотыльки в период массового размножения пожирают овощные культуры, среди которых сахарная свекла, горох, подсолнечник, кукуруза. Они могут повреждать посевы пшеницы, сорго, ячменя. Пик размножения у этих насекомых наступает раз в 10-12 лет.

Напомним, первые жалобы на назойливых мотыльков появились в соцсетях в конце июля. С 13 августа на фоне жаркой погоды насекомые стали активнее, горожане жаловались на целые стаи, летающие в сумерках.

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Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 17.08.21

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