В Самаре нашли тела двух пропавших с затонувшим катером мужчин

В Самаре спасатели нашли тела двух пропавших без вести мужчин в затонувшем катере на дне Волги. Судьба еще двух остается неизвестной, передает 63.ru.

Специалисты нашли затонувший катер в 400-500 метрах от самарского пляжа в районе между улицами Льва Толстого и Ленинградской. На борту судна находились тела двух мужчин, которые уже подняли из воды.

Один из погибших находился у руля, и спасатели предположили, что это был владелец катера Евгений Савинов. Официальное опознание еще не проводилось.

Предварительно установлены личности пропавших. Все они были местными диджеями: Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов, Евгений Савинов и Павел Юдин (Майский).

Напомним, вечером 14 августа катер CABA 700 VIKING двигался с очень большой скоростью и врезался в груженую песком баржу. От удара малое судно затонуло, а четверо мужчин были объявлены пропавшими.

Самара, Наталья Рязанова

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