Бригада «скорой» погибла в ДТП с КамАЗом в Башкирии

Два человека погибли в ДТП с участием машины скорой помощи и грузового автомобиля. Столкновение случилось ранним утром на автотрассе «Урал» в Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

На 1484-м км автодороги в Уфимском районе машина скорой врезалась в КамАЗ, остановившийся на краю дороги для замены колеса. 55-летний водитель и 26-летний фельдшер «скорой» погибли на месте.

По данным ГИБДД, бригада возвращалась в Иглинский район после доставки пациента в ковидный госпиталь.

Напомним, под Читой водитель машины скорой помощи погиб при столкновении с катком. Он перегонял реанимационный автомобиль после ремонта.

Уфа, Наталья Рязанова

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