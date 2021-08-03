Под Читой водитель скорой погиб при столкновении с катком

Машина скорой помощи столкнулась с катком, в результате водитель реанимационного автомобиля погиб. Других людей в машине не было, сообщили в пресс-службе забайкальского УМВД.

Авария случилась около 15:20 по местному времени 2 августа на 116-м км автотрассы «Амур». 39-летний водитель перегонял автомобиль в Могочинскую районную больницу после ремонта. Он врезался в стоящий на дороге каток и погиб на месте.

В пресс-службе краевого Минздрава начали расследование вместе с сотрудниками трудовой инспекции и соцстраха.

Транспорт экстренных служб не так уж редко попадает в ДТП. Только в Свердловской области с начала года зарегистрировали 25 аварий с участием спецтранспорта.

Несколько человек пострадали в Симферополе, когда воитель иномарки не уступил дорогу машине скорой и автомобили столкнулись. Аналогичное ДТП произошло в центре Челябинска: иномарка врезалась в скорую, и та перевернулась.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 03.08.21

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