На Камчатке подняты и опознаны тела всех погибших при падении Ми-8

Спасатели подняли из воды тела всех пассажиров вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро. Родственники опознали всех погибших.

«18 августа со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность», – рассказали в камчатском управлении МЧС.

Следователи провели опознание с помощью родственников погибших. Теперь тела доставят экспертам для установления точных причин смерти, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

«Планируются мероприятия по поднятию со дна озера потерпевшего крушение вертолета Ми-8 и его частей», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 16 августа водолазы нашли черный ящик Ми-8, но не смогли сразу поднять его на поверхность. Вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа разбился утром 12 августа, выполняя туристический маршрут. Восемь человек сумели выплыть из озера, куда упал вертолет, еще восемь погибли, включая командира экипажа.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 18.08.21

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