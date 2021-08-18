Три оренбургских поселка пострадали из-за щели в газопроводе

Концентрация вредных веществ в трех поселках в Оренбуржья превысила норму в 25 раз из-за разгерметизации газопровода. Передачу газа остановили на время починки трубы.

Авария на газопроводе случилась около 23:00 часов по местному времени (21:00 мск) 17 августа. Система экомониторинга подала сигнал о сильном загрязнении воздуха в поселках Бердянка, Паника и Чкалов Оренбургского района. На место выехали специалисты.

«Специализированная лаборатория в течении 40 минут прибыла для мониторинга качества воздуха. Результаты показали превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду до 25 раз», – сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Специалисты отправили данные в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру. Начаты проверки.

Транспортировку газа по трубопроводу компании «Газпромнефть-Оренбург» приостановили на время ремонта. Пробы воздуха периодически будут брать, пока прореху в трубе не заделают.

Напомним, в апреле разгерметизация газопровода в Башкирии привела к возгоранию. Никто не пострадал, но пришлось перекрыть движение на участке трассы вблизи трубопровода.

Оренбург, Наталья Рязанова

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