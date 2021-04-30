В Башкирии из-за разгерметизации загорелся газопровод

В Башкирии произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадавших нет. На ближайшей к месту ЧП трассе перекрыли движение автомобилей.

Инцидент произошел в селе Серменево Белорецкого района. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС около семи утра. «По прибытии сил и средств МЧС России производится охлаждение зоны горения. Привлечено 15 единиц техники и 38 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

По словам главы района Андрея Иванюты, пламя локализовали, трубу перекрыли. Сейчас идет догорание оставшегося газа. «Задвижки перекрыты, идет выгорание того газа, который остался в трубе. Лес не пострадал. Риска пожара нет. Ближайшие дома находятся далеко, эвакуация не требуется. На месте все службы. Вводится режим ЧС в Белорецком районе», – цитирует чиновника местный портал Ufa1.

В управлении МВД по Башкортостану сообщили, что в связи с пожаром 30 апреля ограничено движение на 205 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы, объезд данного участка организован через деревню Серменево.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 30.04.21

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