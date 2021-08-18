Племянник депутата Госдумы задержан за смертельное ДТП с маршруткой

Три человека погибли, еще девять получили различные травмы при столкновении маршрутки и грейдера в Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, виновником аварии стал лихач на иномарке, врезавшийся в Газель.

Днем 17 августа около поселка Исламей в Баксанском районе водитель иномарки превысил скорость и врезался в Газель с пассажирами. От удара маршрутку отбросило на грейдер. Водитель и пассажир Газели умерли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице, сообщили в региональном УМВД.

«В лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки», – добавили в ведомстве. Среди пострадавших 15-летний подросток.

Следственный комитет и полиция начал проверки по факту ДТП. Следователям предстоит решить, возбуждать ли уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), и о нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек (ст. 264 УК РФ). Следователи уже выяснили, что водитель маршрутки не был предпринимателем и перевозил пассажиров без страховки и другого оформления своих услуг.

По данным портала Лайф, за рулем иномарки сидел 28-летний племянник депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова. Его задержали на месте происшествия.

Нальчик, Наталья Рязанова

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