Двое детей и взрослый погибли из-за неправильного обгона в Карелии

Двое детей и взрослый мужчина погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Карелии. По предварительной информации, причиной ДТП стал неправильный обгон, сообщили в региональной ГИБДД.

Жители Мурманской области погибли в аварии на федеральной трассе «Кола» в Кемском районе республики. Около 23:20 часов водитель Chevrolet Viva пошел на обгон, не убедившись в его безопасности. На встречной полосе иномарка врезалась в грузовик.

Водитель, 17-летний юноша и 5-летняя девочка погибли на месте аварии. Женщина, сидевшая рядом с водителем в грузовике, доставлена в больницу.

Напомним, под Хабаровском четыре человека погибли при лобовом столкновении иномарки с грузовиком. Водитель легковушки пошел на обгон и погиб на месте вместе с тремя попутчиками.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

Петрозаводск. Другие новости 18.08.21

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