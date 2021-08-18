В Москве задержали трех полицейских, угрожавших подбросить наркотики

Трех правоохранителей задержали в Москве из-за угрозы подбросить наркотику пассажиру автомобиля, остановленного в центре столицы. Инцидент случился в ночь на 20 февраля, но уголовное дело против полицейских было возбуждено только 17 августа.

Сотрудники полиции остановили на Новинском бульваре автомобиль BMW и во время проверки, по словам пассажира машины, пригрозили подкинуть ему наркотики в случае, если он не выплатит им крупную сумму. По утверждению мужчины, силовики потребовали у него полмиллиона рублей.

В ближайшем отделении банка он снял со своей карты требуемую сумму и передал вымогателям. Спустя неделю пострадавший обратился в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемых задержали накануне. Ими оказались сотрудники отдела МВД по Арбату. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело.

В столичной полиции подтвердили факт задержания стражей правопорядка. По данным ведомства, в ходе проверки «установлен факт получения незаконного денежного вознаграждения тремя сотрудниками ППСП ОМВД России по району Арбат от гражданина за якобы не привлечение последнего к ответственности за хранение запрещённых веществ».

«Майор, старший сержант и сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание», – отметили в полицейском главке.

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Москва, Наталья Петрова

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