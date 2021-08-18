В Башкирии убившую чужого младенца роженицу взяли под стражу

Суд арестовал обвиняемую в убийстве младенца жительницу Башкирии. Фактически 29-летнюю женщину возьмут под стражу через неделю.

Суд рассматривал ходатайство следователей на выездном заседании в психоневрологическом диспансере. Обвиняемая находится под наблюдением врачей после инцидента в роддоме.

«После оказания ей необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор. Следователями изъята необходимая медицинская документация, назначен комплекс экспертных исследований», – рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Как сообщал «Новый День», роженица выбросила из окна третьего этажа роддома Стерлитамака чужого младенца, который скончался от травм. Женщину обвинили в убийстве малолетнего, ей грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

Стерлитамак. Другие новости 18.08.21

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