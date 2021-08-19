В Приамурье убийца пенсионеров получил пожизненный срок

Суд приговорил жителя Серышево Амурской области к пожизненному заключению за убийство пожилых супругов. Его соучастник получил 20 лет строгого режима, рассказали в региональном Следственном комитете.

Обвинение доказало, что убийство супругов 83 и 87 лет совершил их 32-летний сосед вместе с двоюродным братом 22 лет. 9 января братья устроили застолье, а когда деньги на спиртное закончились, решили ограбить пенсионеров по соседству.

«Они похитили сбережения в сумме более 300 тыс. рублей, также медаль «Ветеран труда СССР». С целью скрыть преступление, мужчины, используя ножи, совершили убийство пенсионеров», – сообщили в ведомстве. Полиция нашла часть денег и вещи погибших у братьев при обыске.

Оба ранее уже были судимы. Амурский областной суд назначил старшему из убийц пожизненное лишение свободы, второму – 20 лет в колонии строгого режима.

Напомним, в Татарстане разнорабочий с помощью ножа и молотка убил пожилых супругов, на которых работал 15 лет. Он похитил из их квартиры деньги и пытался скрыться на угнанной машине.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 19.08.21

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