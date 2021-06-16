В Татарстане мужчина зарезал пенсионеров, на которых работал 15 лет

В Татарстане произошло двойное убийство. Разнорабочий с помощью ножа и молотка расправился с супружеской парой. Возбуждено уголовное дело.

Тела пенсионеров обнаружили в их частном доме в городе Набережные Челны. Под подозрение попал 48-летний мужчина, который на протяжении 15 лет работал на супругов, занимавшихся коммерческой деятельностью. На допросе он признался в убийстве.

Преступник разделался с пенсионерами с помощью ножа и молотка. Он также погнался за работницей, ставшей свидетельницей расправы, но ей удалось уйти. После этого подозреваемый похитил деньги, сел в автомобиль, принадлежащий убитым, и пытался скрыться, но был задержан полицией.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

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