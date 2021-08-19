Жительница Ставрополья попала в колонию за продажу младенца

Беременная жительница Ставрополья решила продать своего нерожденного ребенка через интернет. За это суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам в колонии общего режима.

Во второй половине 2019 года беременная женщина опубликовала в интернете объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей. Покупательница нашлась, и женщины договорились завершить сделку в роддоме.

«В феврале 2020 года в городе Новопавловске женщина родила мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы. Медперсонал заметил различия в ее внешности и фото на документах, сообщил в полицию», – рассказали в Следственном комитете.

Дело было возбуждено о покушении на торговлю людьми (ч. 3 ст. 30 п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). После рассмотрения в суде роженица отправилась в колонию, а покупательница получила условный срок на три года.

Напомним, на Украине раскрыли схему торговли детьми через фиктивные браки и суррогатное материнство. Организатором оказался глава специализированной клиники, продававший иностранцам младенцев за 70 тыс. долларов.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 19.08.21

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