Двое детей и восемь взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом во Владивостоке

Во Владивостоке микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате десять человек, включая двух детей, получили различные травмы.

51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением, и машина скатилась в кювет. Авария случилась в темное время суток, но дорога была освещена, сообщили в региональном УМВД.

«Травмы получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54 (двое), 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет», – рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, водитель был трезв и имел водительский стаж 31 год. ГИБДД проводит проверку. В отношении водителя уже составлен протокол по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщал «Новый День», в Тамбовской области случилось смертельное ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и восемь получили различные травмы.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 20.08.21

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