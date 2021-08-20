На Камчатке изъяли 150 кг незаконно добытой красной икры

Подозреваемые попытались вывезти из Камчатского края 150 кг красной икры, которую добыли незаконно. Специалисты оценили ущерб в четыре миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Автомобиль с икрой остановили на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково во время совместной операции Росрыболовства, ГИБДД и Ассоциации «Река Большая». Внутри было четыре мешка с биосырьем.

Водитель не смог подтвердить, что икра была добыта и перевозилась законно. Специалисты отметили, что ради такого количества браконьерам пришлось пустить под нож 2,5 тонны лососей.

Напомним, в конце июня жители Сахалина пожаловались правоохранителям на сети браконьеров, которые перекрыли реку Мануй.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 20.08.21

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