Иркутянин попался на продаже поддельных Covid-сертификатов

Житель Иркутска через мессенджер вел торговлю поддельными справками о медотводах и сделанных прививках от Covid-19. Полиция задержала его во время передачи документа покупателю.

Безработный 27-летний иркутянин договаривался о продаже через интернет и требовал предоплату. Только после этого он передавал поддельные документы. На печатях находились неактуальные данные о больнице, а врач с указанной в справках фамилией там никогда не работал.

«По местам проживания и автомобиле подозреваемого изъяты справки и иные медицинские документы с признаками подделки. Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка и оборот поддельных документов)», – рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщал «Новый День», попытки продать поддельные сертификаты о прививках от коронавируса встречаются в ряде регионов РФ. На конец июля в Москве изъяли более 700 подобных поддельных документов.

Иркутск, Наталья Рязанова

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