В Москве изъято более 700 поддельных ковид-сертификатов

В Москве с начала года изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в общей сложности за это время возбуждено 60 уголовных дел.

«В текущем году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 327 и 159 УК РФ. Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено 25 подозреваемым», – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции пояснили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и сбыт, но и за использование поддельных документов.

«В рамках проведенных мероприятий оперуполномоченными подразделений ЭБиПК из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций» – отмечают в МВД.

По статье 327 УК РФ предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, по статье 159 – лишение свободы на два года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.07.21

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