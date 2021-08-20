Эксперт: в изменении цвета Байкала виноваты водоросли, а не олифа

Сине-зеленые водоросли виновны в изменении цвета воды в Байкале. При разложении они меняют цвет на синий, что и заметили туристы, заявил глава Службы экологического госнадзора Иркутской области Николай Сафронов.

По его мнению, вместо пролитых в озеро лакокрасочных материалов на цвет воды повлияли бактерии. Загрязнение олифой или краской могло быть совсем небольшим.

«Это цианобактерии, которые, когда живут, имеют зеленый цвет, а когда умирают, обретают синеватый оттенок. Это фауна Байкала. А то, что выявлены лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон, не исключено, что там было локальное загрязнение», – цитирует Сафронова «Вести.ру».

Филиал «Востсибрегионводхоз» провел собственное исследование проб воды, и они не были загрязнены производными нефти.

Как сообщал «Новый День», сотрудники Лимнологического института проверили воду Байкала и 22 км побережья и нашли лакокрасочные материалы. Ученые пришли к выводу, что некто слил в озеро несколько сотен литров олифы.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 20.08.21

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