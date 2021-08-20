В Москве девочка-подросток смогла отбиться от вооруженного насильника

В Москве 13-летняя школьница смогла отбиться от вооруженного насильника. Подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю задержан. Им оказался 23-летний приезжий из Узбекистана, сообщает «Московский Комсомолец».

По информации столичного управления СКР, нападение на школьницу произошло в ночь на 16 августа вблизи жилого дома по улице Уссурийская.

«Подозреваемый <…> напал на несовершеннолетнюю девушку и подверг ее избиению, после чего демонстрируя предмет похожий на нож и угрожая убийством, совершил иные действия сексуального характера и попытался ее изнасиловать», – говорится в сообщении ведомства. Школьница оказала нападавшему активное сопротивление, в итоге тот «не смог довести преступное деяние до конца» и сбежал. Пострадавшая обратилась к врачу с ушибами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Подозреваемого, по данным издания, задержали вечером 19 августа. «В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – отметили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.21

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