В Ульяновске скончался рабочий, которому трамваем отрезало ноги

Врачи полдня боролись за жизнь рабочего, попавшего под трамвай в Ульяновске. Лишившийся ног мужчина не выжил, сообщили в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.

ДТП случилось в Засвияжском районе города утром 19 августа. 59-летний рабочий косил траву вдоль трамвайного пути и за рокотом газонокосилки не услышал приближение трамвая. Вагоновожатая не остановила транспорт, пока не наехала на мужчину.

Пострадавший лишился обеих ног. Прохожие достали его из-под трамвая, а скорая доставила в больницу. Врачи полдня боролись за его жизнь, а вечером стало известно, что мужчина скончался. 20 августа в УГИБДД подтвердили его смерть.

Ульяновск, Наталья Рязанова

Ульяновск. Другие новости 20.08.21

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