МИД России требует лишить неприкосновенности сотрудников посольства США, обвиняемых в краже

Сотрудников посольства США в Москве обвиняют в краже и требуют лишить дипломатической неприкосновенности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое технических сотрудников дипмиссии отдыхали в кафе на Сретенке и украли у одного из посетителей рюкзак с личными вещами. Пострадавший оценил ущерб в 15 тысяч рублей и обратился в полицию. Следователи опросили свидетелей и проследили похитителей по камерам наблюдения: воры вместе с украденным рюкзаком зашли в посольство США. Их личности уже установлены, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

МИД России требует лишить этих сотрудников дипломатического иммунитета, чтобы их можно было привлечь к ответственности за кражу, либо незамедлительно выслать их из России.

Посольство США инцидент пока не комментирует.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.21

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