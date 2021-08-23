Спецоперация в Туле: украинца-шпиона поймали с поличным

В Туле задержан гражданин Украины, собиравший секретные данные о новейших образцах российского вооружения по заданию украинской разведки. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, украинца задержали с поличным.

ФСБ установила, что украинский гражданин искал «работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей» для вербовки и дальнейшего получения от них «охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».

В спецслужбе не стали раскрывать подробностей специальной операции и личность задержанного.

Против украинца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Эта статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следственные действия продолжаются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

В Омске пассажирка выгуливала собаку в салоне самолета. / Под санкциями – 12 СМИ и компаний: новый антироссийский выпад Зеленского. / Пенсионеров стали чаще обманывать на сотни тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»