Калужанин попал под уголовку за покупку поддельного сертификата о прививке

Житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за услуги посредника в покупке поддельного прививочного сертификата. Прокуратура взяла под контроль расследование дела, сообщили в ведомстве.

32-летний калужанин решил помочь родственнице оформить фейковый сертификат о прививке от коронавируса. Он нашел человека, готового изготовить подделку, и передал ему личные данные родственницы. Полиция вычислила его до совершения сделки.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ. Теперь устанавливаются все причастные к преступлению лица. Калужанину может грозить лишение свободы до двух лет.

Как сообщал «Новый День», житель Иркутска через мессенджер вел торговлю поддельными справками о медотводах и сделанных прививках от Covid-19. Он указывал на документах фейковую информацию о поликлинике и враче, якобы выдавшем справки.

Калуга, Наталья Рязанова

Калуга. Другие новости 23.08.21

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