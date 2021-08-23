В Бурятии поймали похитителей 23 млн рублей у дочери летчика Валерия Чкалова

Правоохранители задержали трех подозреваемых в похищении 23 млн рублей у 83-летней дочери летчика Валерия Чкалова Ольги Чкаловой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, трое соучастников задержаны в Прибайкальском районе Бурятии. Подозреваемые доставлены в Москву для проведения следственных действий. В ходе обысков дома у задержанных изъяты деньги, средства связи, банковские карты и «иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», отметила Волк.

Полицейские установили, что злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. По словам Волк, задержанные «внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства». В итоге преступники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

Позже в полицию обратилась внучка потерпевшей, сообщив о похищении с ее счета 23 млн рублей дистанционным способом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

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